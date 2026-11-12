Nanni esalta l’Unieuro: “Secondo tempo di qualità eccelsa” VIDEO

«Contro una delle prime cinque squadre di questo campionato abbiamo giocato un secondo tempo di qualità eccelsa dopo avere raccolto, nel primo, molto meno di quanto avevamo seminato». Così, al termine del derby vinto dalla sua Unieuro rimontando dal -9 dell’intervallo, il coach forlivese Francesco Nanni. «Anche nei primi 20 minuti avevamo preso buone conclusioni, ma sicuramente avevamo difeso peggio, poi si è alzato tutto il livello del nostro gioco. Siamo stati bravi ad adattarci a ciò che proponeva Rimini e ad adattarci e mi piace la capacità della mia squadra di trovare sempre cose nuove e diverse ad ogni partita. Tutto, però, sarebbe stato inutile se non avessimo fatto uno sforzo difensivo incredibile».

Per Nanni l’atteggiamento dei suoi ragazzi merita un applauso a scena aperta. «Sapevamo che la Dole ha talento per realizzare sempre su tiri difficili e lo ha fatto anche stavolta, ma avevamo esplicitamente detto che di fronte a queste situazioni erano assolutamente vietate le facce abbattute: si doveva semplicemente prendere la palla e andare dall’altra parte. Lo abbiamo fatto e sono molto soddisfatto dell’apporto di tutti».