Nanni e la lezione per l’Unieuro: “Dobbiamo imparare a prendere energia senza il nostro tifo”

Conosceva i rischi, sapeva a cosa poteva andare incontro e che, per evitarlo, avrebbe dovuto porre argini solidi nei momenti di flusso dei propri avversari. Al Pala Piccolo, però, l’Unieuro non c’è praticamente mai riuscita e coach Francesco Nanni non può essere soddisfatto della prova con troppe lacune, fornita dalla sua squadra.

«Faccio i complimenti a Caserta per la grandissima partita di cui è stata protagonista e al suo pubblico, davvero caldo, che ha dato nuovamente prova di saperla trascinare, ma noi siamo stati protagonisti di una prestazione assolutamente insufficiente dal punto di vista difensivo – attacca il tecnico dei forlivesi - volevamo limitare Johnson e Henry e in parte ci siamo riusciti, ma siamo stati molto meno bravi su altri giocatori della Juve che in campo sono stati bravissimi e a chiudere l’area».

Anche ieri Forlì ha dimostrato di sapere rimontare anche svantaggi in doppia cifra, ma a Caserta il fuoco dei biancorossi si è spento troppo presto. «Anche questa volta - sottolinea Nanni - nel terzo periodo abbiamo ricucito, fino al -3, ma poi la Juve è stata brava a trovare canestri nei momenti importanti e noi non siamo stati invece bravi a mettere assieme abbastanza elementi per contrastarla adeguatamente».

L’assenza di Santos-Silva s’è fatta sentire, specialmente dietro, ma Nanni non vuole inserirla nella sua lettura della gara: «Per noi è senza dubbio un giocatore importantissimo, ma non deve essere un alibi il fatto che mancasse: chi c’era poteva fare molto meglio. Nel nostro percorso di crescita, gare come questa sono importanti per farci capire su cosa migliorare. E noi dovremo essere più bravi a prendere energie anche quando non abbiamo il nostro pubblico a darcele, perché per noi credo che in trasferta il punto sia questo». E.P.

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