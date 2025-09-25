Masciadri: «All’Unieuro per crescere ancora»

A volte tornare è un po’ come una “seconda prima volta” e per chi, come lui, ha saputo tornare anche da situazioni non semplici già in altre circostanze (dalla retrocessione con Bergamo nel 2021 al rilancio con Rimini e poi dal serio infortunio del 2024 a un’ultima, grande annata in maglia Rbr), ritrovare Forlì a quindici anni di distanza dal suo debutto senior alla Vem Sistemi, significa vivere più un’esperienza nuova che un déjà-vu.

L’atto secondo di Stefano Masciadri è questo ed è importante sia a livello personale sia per la funzione tattica e di spogliatoio che ricopre per l’Unieuro del suo coach ritrovato (da Ravenna), Antimo Martino. «Tornare era una grande possibilità perché venni a Forlì 18enne e adesso è come festeggiassi una seconda opportunità - dichiara Masciadri alla sua presentazione da Bandini Casamenti -. Qui c’è un’organizzazione importante, un progetto che mi può consentire di crescere ancora, perché non mi sento un giocatore finito, ma uno che può dare ancora tanto. Dopo l’infortunio del 2024, la scorsa stagione mi ha fatto capire che potevo tornare quello di prima e mi sento in grado di dare il massimo».

Per uno nominato “il professore”, facile capire cosa lui auspichi di essere per l’Unieuro. «Posso essere un riferimento in campo, anche se non sono appariscente le responsabilità me le prendo e sono a Forlì per far crescere me stesso e la squadra. L’importante è essere positivi e nonostante la sconfitta a Cremona siamo pronti: domenica contro Ruvo vogliamo giocare una grande partita».

Annuisce il presidente Giancarlo Nicosanti. «La carriera di Stefano parla da sola, non si è svolta certo solo in Romagna anche se qui ha deciso di mettere le radici e quando su suggerimento di Pasquali e Martino si è palesata l’opportunità di condurlo da noi, non ci abbiamo pensato due volte a volerlo avere e il dialogo è stato molto veloce perché era ora di rivederlo a Forlì. Con lui abbiamo guardato anche alla persona che c’è dietro l’atleta. Condividiamo gli stessi valori».

Quelli di Forlì in campionato? «Anche l’anno scorso siamo partiti con qualche difficoltà, ma io ho una grandissima fiducia in tutti i giocatori e nel nostro staff tecnico. Tutti assieme possiamo fare diventare anche questa una stagione vincente».