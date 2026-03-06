Martino verso Cividale-Unieuro: “Lavoriamo con lo spirito giusto nonostante le assenze”

Torna in campo l’Unieuro Forlì dopo la pausa per le nazionali e prima di quella per la disputa delle Final Four di Coppa Italia (sabato ore 20). Con il dubbio sulle condizioni di Harper e Gaspardo, i biancorossi anticipano a Cividale la 30a giornata di campionato.

Così il coach Antimo Martino: “Terza sfida stagionale contro Cividale, in trasferta, su un campo difficile, in un’atmosfera che conosciamo molto bene. Stiamo lavorando al meglio con lo spirito giusto, nonostante sia quasi un mese e mezzo che non riusciamo a lavorare al completo, però vogliamo ripartire dall’atteggiamento e dal desiderio di vincere dimostrato pur nelle difficoltà contro Brindisi.”

Stefano Masciadri inquadra la gara: “Cividale come ben sappiamo è sempre un campo difficile. Loro sono una squadra che fa dell’energia e della collettività il loro più grande punto di forza. Noi dobbiamo essere molto bravi a non farci intimidire da questo e provare a fare una partita gagliarda come quella con Brindisi. Un altro aspetto importante per noi sarà anche limitare le loro bocche da fuoco come Redivo e Mastellari su tutti.”