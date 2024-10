Martino: “Unieuro, soddisfatto per la difesa e il carattere”

Esulta Antimo Martino nella sala stampa del Pala Del Mauro e ne ha motivo perché ha ritrovato un’Unieuro tenace e lucida nelle fasi chiave della gara. «Sono contento perché volevamo questa prima vittoria fuori casa, ne avevamo bisogno e sapevamo che non sarebbe stato facile ottenerla – dichiara il coach biancorosso - Mi soddisfa la parte difensiva della prestazione della squadra, perché abbiamo limitato i giocatori chiave di Avellino e poi abbiamo dimostrato carattere, andandoci a prendere nel finale un match che poteva anche assumere un’altra direzione».

Martino pensa sicuramente all’avvio di ripresa, quando gli irpini erano schizzati a +8 e la sua Unieuro ha avuto un’ottima reazione, rintuzzando in breve tempo il tentativo di fuga. «In quel momento ho fatto un time out molto emozionale, ho voluto provocare la squadra che in quel momento, di fronte all’energia di Avellino, si era spenta – spiega il tecnico - Devo dire che i ragazzi hanno avuto un’ottima reazione. Il problema, forse, è che in questo momento, sia a livello individuale che di squadra, non abbiamo ancora un’identità ben precisa e questa deve arrivare se vogliamo essere competitivi in questo campionato».

Nel dirlo, Martino riflette sui 6 punti concessi a Jurkatamm che hanno, poi, rimesso in pista i biancoverdi campani. «Andiamo ancora a strappi, ci accendiamo e poi spegniamo, ma adesso avremo due settimane in cui potremo lavorare e l’obiettivo è cercare di farlo per capire meglio cosa vogliamo in campo, come possiamo sempre aiutarci l’un l’altro». E.P.

