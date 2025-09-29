Martino: “Unieuro, preferisco sottolineare le cose buone” VIDEO

Vittoria e progressi. L’Unieuro ottiene dall’esordio interno con Ruvo di Puglia ciò che cercava e pur in un match ancora caratterizzato da fiammate e frenate, Antimo Martino può godersi quanto di buono ha di gran lunga superato i momenti di impasse della squadra. «Volevamo esordire in casa con una partita contraddistinta da concentrazione e determinazione, dimostrando di manifestare passi avanti rispetto a Cremona e sono soddisfatto di quanto ho visto. È ovvio che ci sono ancora tanti cose da sistemare ma vanno sottolineate anche tante cose buone perché altrimenti si commette l’errore di evidenziare soltanto i difetti. In questa gara di aspetti positivi ce ne cono stati tanti».

Sempre avanti, Forlì non è mai riuscita a staccare una volta per tutte Ruvo se non nel finale, ma non ha mai tremato. «C’è stato qualche momento critico e siamo passati dalla sensazione di avere il controllo completo della gara a un attimo di difficoltà, ma stavolta le ondate negative sono state temporalmente molto più limitate rispetto a quelle negative e il lavoro è per accorciarle sempre di più. Anche nel momento meno brillante, la squadra ha avuto una reazione immediata».

Palla più mossa in campo e difesa più solida: ha pagato. «Bisogna insistere, abbiamo tanta qualità e talento sugli esterni e se i lunghi approfittano dell’atteggiamento delle difese, siamo meno prevedibili. La chiave è continuare a cercare questo equilibrio. Lavoriamo con serenità e consapevolezza che il campionato è una maratona, quindi testa alle prossime due trasferte con convinzione».

