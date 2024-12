Martino: “Unieuro, ottimo impatto del secondo quintetto”

Conquistare i due punti evitando le trappole psicologiche che il ruolo da favorita può sempre presentare, era la prima missione dell’Unieuro. Trovare anche maggiore continuità, il corollario prezioso per guardare con fiducia al futuro. Sostanzialmente Martino ha avuto le risposte che cercava in entrambi i casi nonostante un avvio di gara che aveva fatto aleggiare qualche spettro al Pala Galassi.

«Abbiamo giocato una partita solida, ma non sono contento dei nostri primi 5 minuti nei quali Piacenza ha segnato anche i canestri con Grimes che avevamo accettato di poter subire - spiega il tecnico dei biancorossi -. Minuto dopo minuto, e da quando abbiamo alzato l’intensità in campo nella ripresa, la gara è andata su binari decisamente migliori. Sarò ripetitivo, ma a questi livelli devi essere il più possibile continuo sui 40 minuti specialmente contro un’avversaria che ha tanto impatto fisico e tanta energia come ha dimostrato l’Assigeco».

Martino soddisfatto, specialmente dell’impatto che la panchina ha avuto per risollevare il deficitario primo periodo, ma anche dell’approccio dei suoi ragazzi alla quarta frazione, spesso contrassegnata da titubanze e difetti di personalità. «Ogni partita ha una storia a sé e questa volta l’impatto del secondo quintetto è stato migliore rispetto a quello dello starting five: è il motivo per cui abbiamo scelto di avere dieci giocatori che possano stare in campo a questi livelli. Ho dato spazio a chi, in quel momento, performava meglio e io guardo sempre in primis agli interessi della squadra. Nell’ultimo tempo siamo stati bravi a mettere più corpo, a trovare fiducia e abbiamo amministrato un secondo tempo nel quale eravamo più in controllo».

E i quattro in doppia cifra, più Gaspardo e Tavernelli vicini, sono un altro bel segnale. «Abbiamo giocato di squadra e lo dimostrano i 20 assist e il 117 di valutazione».

