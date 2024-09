Martino: “Unieuro, ora ci servono continuità e gerarchie”

La temeva la trasferta sul parquet di una squadra più avanti nella conoscenza reciproca e storicamente ostica per la sua Unieuro e ne aveva ben donde Antimo Martino perché la differenza di gamba e amalgama si è vista tutta.

«L’analisi da fare sulla gara è abbastanza chiara e parte dal fatto che abbiamo trovato un avversario molto più regolare di noi - ammette il tecnico biancorosso -. Me lo aspettavo, così come i nostri alti e bassi tra momenti in cui abbiamo subito e fatto errori e altri in cui siamo stati capaci di ricucire i distacchi anche in breve tempo. Questo conferma ciò che siamo adesso: una squadra che ha bisogno di trovare continuità, gerarchie in campo, che deve imparare a leggere i vantaggi e a concretizzarli».

Doti che in questo momento Cividale ne ha e Forlì vuole trovare in se stessa. «Avevo detto che, potendo, non avrei mai esordito su questo campo perché davanti abbiamo avuto una squadra che ha dimostrato effettivamente nei momenti chiave, di avere idee chiare e conoscenza delle proprie risorse. Vero è che, poi, i 16 punti concessi su secondo tiro incidono su questo campo».

Martino è dispiaciuto, ma si professa «sereno, perché la stagione è lunga e sono convinto che i nostri meccanismi miglioreranno con gli allenamenti e le partite».