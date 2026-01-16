Martino: “Unieuro, contro Rieti serve coraggio”

Dopo la nettissima vittoria di Mestre, l’Unieuro Forlì vuole tornare a vincere anche fra le mura amiche. Sabato alle 20.30 l’avversaria per la 22^ giornata è Rieti. Così il coach Antimo Martino: “Ci aspetta una partita difficile contro una squadra di valore, che all’andata ci ha messo in grande difficoltà in una gara di cui dobbiamo far tesoro. La vittoria di Mestre, importante per la classifica e per il morale, ci deve dare una spinta in più per scendere in campo con coraggio, per cercare di tornare alla vittoria in casa davanti ai nostri tifosi.”

Carico il play Riccardo Tavernelli: “Arriviamo a questa partita con più fiducia dopo la bella vittoria a Mestre. Sappiamo che Rieti è una squadra forte che ha appena vinto benissimo con Cividale ma vogliamo continuare il momento positivo sfruttando anche il fatto di giocare in casa.”