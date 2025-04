Martino: “Unieuro, alternare le difese alla lunga ha pagato”

L’Unieuro ha imparato a vincere anche senza brillare in attacco. Eccola la “lezione” più importante che arriva al termine di un derby del Palafiera che pesa doppio anche per la differenza canestri ribaltata a proprio favore e che porta con sé una sensazione di ritrovata solidità.

In sala stampa ovviamente regna la soddisfazione sul fronte biancorosso: «Siamo felici di avere vinto una partita così importante in un’atmosfera così bella - esordisce coach Antimo Martino - eravamo partiti piuttosto nervosi, avevamo sentito la gara e abbiamo sofferto troppo a rimbalzo, ma poi siamo stati bravi a chiudere il primo tempo a solo un tiro di distanza. Questo ci ha dato fiducia per giocare, poi, una ripresa che credo abbia dimostrato come la nostra vittoria sia stata meritata».

La zone press ha cambiato l’inerzia della partita, il resto lo ha fatto la maggiore fluidità offensiva esibita dai biancorossi. «Cambiare e alternare le difese ha pagato - continua Martino nella sua analisi - ci eravamo preparati a questo e i ragazzi hanno mostrato grande applicazione sul campo. Tutto questo ha contribuito a farci muovere più fluidamente anche davanti. Abbiamo mosso meglio il pallone, chiudiamo con 15 assist trovando tanti risolutori in campo. Siamo felici, poco da dire».