Martino spinge l’Unieuro contro Avellino: “Dobbiamo essere arrabbiati”

C’è voglia di riscatto nelle fila dell’Unieuro Forlì dopo il finale amaro di Ruvo di Puglia. La Pallacanestro 2.015 Forlì torna tra le mura amiche dopo esattamente un mese e sfida una lanciatissima Avellino. Palla a due alla Unieuro Arena mercoledì 25 marzo alle ore 20. Arbitri dell’incontro saranno Grappasonno, Berlangieri e Bartolini.

Così il coach Antimo Martino: “Tornare già in campo dopo una lunga trasferta non è il massimo, però ci permette di spostare subito l’attenzione sulla prossima sfida, senza rimuginare sull’ultima sconfitta. Avellino è una squadra di prima fascia e lotterà fino alla fine per i primi posti della classifica, per cui ci vorrà una grande prestazione. Dobbiamo scendere in campo con l’atteggiamento di una squadra arrabbiata per aver perso un’occasione importante, ma con il desiderio di recuperare quei due punti nella prossima partita.”

Parola poi a Stefano Bossi: “Affrontiamo Avellino, squadra che punta alle parti alte della classifica e reduce da una vittoria importante contro cento dopo due supplementari, quindi anche per loro questo turno infrasettimanale, con un viaggio nel mezzo, sarà una partita tosta. Noi veniamo da una partita molto importante della quale non siamo contenti dell’epilogo, anche perché ci serviva confermare la buona prestazione fatta con Cividale. Lo abbiamo fatta solo in parte, all’inizio, poi purtroppo non siamo riusciti a trarre i giusti dividendi. In questa fase della stagione non bisogna più guardare in faccia nessuno, guardare classifiche, ranking o altro. Dobbiamo portare i due punti a casa. Dopo tante partite torniamo finalmente a giocare a casa, davanti al nostro pubblico. Il nostro obiettivo è la salvezza diretta ed è fattibilissimo, però bisogna iniziare ad inanellare qualche vittoria consecutiva.”