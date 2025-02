Martino: “Ora è evidente che l’Unieuro sta crescendo”

Di bene in meglio. Se il successo su Cantù aveva mostrato la migliore Unieuro della stagione sino a quel momento, battendo e detronizzando Udine dal ruolo di prima della classe i biancorossi si sono superati e Antimo Martino è a ragion veduta raggiante. «Abbiamo meritato di vincere, dal primo all’ultimo minuto di una gara di una durezza notevole e di un’intensità incredibile. Abbiamo sconfitto una squadra che ha talento, chili, centimetri e anche contro di noi ha dimostrato tutto il suo valore e lo abbiamo fatto con un grande spirito dando continuità a quanto fatto contro Cantù».

Come già dichiarato altre volte, il coach biancorosso elogia il suo gruppo. «Sono contento soprattutto per il gruppo perché alleno ragazzi che hanno sempre lavorato anche nei momenti di difficoltà e dovrà continuare a farlo. L’unica cosa che noi allenatori possiamo controllare è il lavoro e questo concetto ho cercato di trasmetterlo ai miei giocatori: ora è evidente che la squadra sta crescendo, quanto lo faremo ancora non lo so, ma è gratificante vedere questi progressi».

È palese che qualcosa sia cambiato, sia nella testa che nel gioco dei romagnoli e questo circolo virtuoso ha condotto dapprima a un’ottima partenza, poi a un gran finale anche contro la prima della classe. «Volevamo aggredire subito la partita e l’abbiamo fatto, anche se sapevamo che l’8-0 iniziale sarebbe durato poco. Dovevamo rimanere nella partita soffrendo, stringendo i denti, ma anche dimostrando qualità in attacco come i 17 assist denotano. Le qualità le avevamo, abbiamo tenuto dura quando non ne andava bene una, i nostri erano i più scarsi di tutti e il loro allenatore non capiva più niente: ora abbiamo preso fiducia e mi auguro che anche il pubblico abbia apprezzato la nostra prestazione».

