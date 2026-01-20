Martino motiva l’Unieuro in vista del turno infrasettimanale con Torino: «Serviranno attenzione e determinazione»

A tre giorni dalla sconfitta con Rieti, l’Unieuro torna subito sul parquet per ospitare la Reale Mutua Torino: si gioca mercoledì 21 gennaio alle ore 20.30 (arbitri Costa, Foti e Morassutti).

A presentare il match è il tecnico dei romagnoli Antimo Martino: «Si torna subito in campo per affrontare una squadra come Torino, che sta disputando un’ottima stagione. Loro sono in un momento positivo, con 8 vittorie nelle ultime 10 gare. Hanno in Allen un giocatore di grande impatto, anche se sono bravi a distribuire responsabilità e pericolosità in tutto il roster a disposizione. Per questo motivo abbiamo sicuramente bisogno di una partita di grande attenzione e grande determinazione».

Il veterano Pietro Aradori aggiunge: «Per noi è una partita fondamentale. Contro Torino all’andata abbiamo messo a segno una bella vittoria e vogliamo ripeterci. Loro stanno facendo un campionato superiore al nostro, ma noi abbiamo bisogno di dare continuità alla larga vittoria di 10 forni fa e lasciarci alle spalle la sconfitta a dir poco rocambolesca di domenica. Dobbiamo essere bravi a meritare anche quel pizzico di fortuna che oggi va agli altri. Vogliamo i due punti».