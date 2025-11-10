Martino: “Il gruppo Unieuro è diventato più maturo, sicuro e sereno”

È felice per la quarta vittoria in fila, sereno nel vedere i frutti del lavoro che quotidianamente svolge con la squadra in palestra, ma Antimo Martino non disdegna di tirare anche le orecchie ai suoi: la partita con l’Urania l’avrebbe voluta, e potuta, vincere senza i brividi della prima metà del quarto periodo. «Volevamo la quarta in fila e ce la siamo presa nonostante qualche calo di tensione e passaggio a vuoto di troppo nel secondo tempo. Era il rischio di cui avevo parlato anche nel pre-gara e il campo l’ha confermato, ribadendo che quelle degli allenatori non sono sempre delle paranoie. È bastato davvero poco, infatti, per rimettere l’Urania in gara, ma nel break finale siamo stati davvero molto bravi».