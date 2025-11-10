Martino: “Il gruppo Unieuro è diventato più maturo, sicuro e sereno”

È felice per la quarta vittoria in fila, sereno nel vedere i frutti del lavoro che quotidianamente svolge con la squadra in palestra, ma Antimo Martino non disdegna di tirare anche le orecchie ai suoi: la partita con l’Urania l’avrebbe voluta, e potuta, vincere senza i brividi della prima metà del quarto periodo. «Volevamo la quarta in fila e ce la siamo presa nonostante qualche calo di tensione e passaggio a vuoto di troppo nel secondo tempo. Era il rischio di cui avevo parlato anche nel pre-gara e il campo l’ha confermato, ribadendo che quelle degli allenatori non sono sempre delle paranoie. È bastato davvero poco, infatti, per rimettere l’Urania in gara, ma nel break finale siamo stati davvero molto bravi».

Il pensiero torna all’inizio del percorso quando, forse, Forlì quel sussulto decisivo non l’avrebbe avuto. «Queste 4 vittorie hanno un peso molto importante in sé, perché fare delle serie è difficilissimo, ma anche nella memoria di quello che eravamo 20 giorni fa. Andiamo avanti a lavorare con mentalità e serietà, ora questo gruppo è più maturo, sicuro delle sue qualità, sereno e si vede, il linguaggio del corpo è migliore e anche il pubblico ho visto che lo sta notando ed apprezzando».

Ad essere apprezzabile è anche la difesa che Forlì sta mettendo in mostra sulle punte di diamante avversarie: prima Curry di Mestre, poi Allen di Torino e, ieri, Taylor, tutti tenuti ai margini della partita: «È importante. Sapevamo che Taylor andava assolutamente limitato e Harper è stato di nuovo incredibile. Poi siamo organizzati e abbiamo dimsotrato capacità fisiche e atletiche. Insomma, il primo obiettivo difensivo che avevamo, l’abbiamo raggiunto».

