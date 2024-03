Martino esalta l’Unieuro: “Una vittoria di grande voglia”

Dopo la vittoria in Coppa sulla Fortitudo, il coach Antimo Martino esalta la prova dell’Unieuro: “Devo dire solo grazie ai ragazzi perché in un primo tempo dove ho temuto la partita di Trapani di ieri, l’abbiamo rimessa in piedi. Non so onestamente se senza l’infortunio di Freeman questa inerzia sarebbe cambiata. Ma resta che abbiamo giocato due partite con grande efficienza difensiva. Questa è una vittoria di grande voglia. Non credo che siamo sulla carta i più forti, abbiamo fatto una stagione regolare da primi. Sono molto contento di quello che abbiamo fatto in questi due anni e stiamo facendo”.