Martino esalta l’Unieuro: “Ringrazio i giocatori perché hanno dato tutto e sono felice per i tifosi”

Dopo una serie incredibile e vinta 3-2 in rimonta, il coach dell’Unieuro Antimo Martino libera la sua soddisfazione: “Abbiamo vinto grazie alla voglia contro una grande squadra che non ha mai mollato. L’ho detto a Dell’Agnello in campo, l’ho detto al presidente Micalich: è quello che penso. Oggi chiunque avrebbe meritato: ce le siamo date, ci siamo arrabbiati. Abbiamo gioito, sofferto. Siamo felici perché spalle al muro siamo riusciti a ribaltare la serie contro questa Cividale. Una serie nella quale loro perdono Lamb, noi Perkovic e Magro. Ma è stata una serie dei valori, non dei roster. Ringrazio i giocatori perché hanno dato tutto. Ringrazio lo staff, tecnico e sanitario. Questo è il mio terzo anno a Forlì e abbiamo raggiunto tre volte almeno le semifinali. Con tre roster diversi ma una caratteristica in comune: ragazzi che lottano e danno veramente tutto in campo. Sono contento per i tifosi, ci hanno dato una spinta importante. Dopo una serie del genere gli aspetti emotivi valgono molto di più di quello che è successo a livello tecnico”.