Martino e una brutta Unieuro: “Allen? Lo spavento è stato grande, in campo serviva più energia”

Una severa lezione per l’Unieuro a Livorno e Antimo Martino deve anche commentare l’infortunio a Kadeem Allen: “Quello che gli è capitato nel secondo quarto ci ha tolto la speranza di fare qualcosa di diverso dopo l’avvio negativo, ma non ha inciso sulla gara. Lo spavento è stato grande, fortunatamente si è risolto tutto. Per il resto, è evidente che non siamo riusciti a fare ciò che avevamo programmato. Abbiamo speso meno falli dei nostri avversari ed è un aspetto che, in una partita del genere, non dobbiamo accettare. Contro squadre così, in campi così caldi, bisogna pareggiare l’energia di chi hai di fronte”.