Martino e la falsa partenza Unieuro: “Per ora non siamo quelli che vorremmo essere”

Così è sembrata. E allora tra le tante cose che Antimo Martino deve ancora trovare nel suo gruppo, una delle prime e più importanti è forse il colore: il rosso delle guance di chi scende in campo pronto a sbuffare su ogni possesso offensivo e difensivo.«Cremona ha meritato la vittoria giocando con intensità e attenzione durante tutto l’arco dei 40 minuti - ha esordito a fine match l’allenatore dei romagnoli -. Noi, invece, abbiamo vissuto momenti positivi, ma senza avere mai continuità. Viviamo di fiammate, ma contro chi ha regolarità diventa difficile giocare».