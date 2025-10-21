Martino e la crisi Unieuro: “Speriamo di non dovere ricorrere al mercato”

A mancare sono molte più cose all’Unieuro a partire dai punti in classifica. Forlì non partiva 1-5 in A2 dal 2013-2014 quando andò a finir male. Vero che il ko con Scafati ha anche fatto trapelare qualche spiraglio di luce, ma le ombre persistono. E pure le domande: Forlì manca di più in attacco o in difesa?

I numeri direbbero entrambe. Per una squadra teoricamente ricca di talento offensivo, essere al 20° posto per punti fatti e indice di valutazione (69.5 di media, unica sotto i 70) e al 19° negli assist, fa porre molti interrogativi. Dietro Forlì imbarca troppa acqua: 16ª difesa (81.7 punti subiti), terzultima per valutazione, quartultima nei rimbalzi d’attacco concessi.

I margini di miglioramento sono enormi ma la squadra così com’è ha le forze per colmarli? Al riguardo, nel dopo gara con la Givova, coach Antimo Martino ha dichiarato. «Con la società c’è un confronto continuo, stiamo facendo valutazioni e continueremo a farle, perché se dovessimo arrivare a un momento in cui le cose proprio non funzionassero, dovremmo pensare a cambiare qualcosa. Magari però in un secondo momento, ora siamo concentrati sul raddrizzare la situazione con questo gruppo, perché non posso pensare che tanti giocatori facciano tutto un campionato così. Il mio augurio è non arrivare a dovere ricorrere al mercato».