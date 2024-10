Martino deluso dall’Unieuro: “Ho atteso una reazione che però non è mai arrivata”

Il contrario di quello che si era ripromesso e che sarebbe dovuto succedere al cospetto di una Valtur ferita, ma affamata. L’Unieuro è apparsa svuotata e confusa dall’inizio alla fine di un match senza storia e coach Antimo Martino non può che prenderne atto.

«Ho poco da dire su questa partita, sono dispiaciuto, anzi arrabbiato, per la prestazione della squadra - afferma il tecnico -. Mi spiace per i tifosi che sono venuti sino a Brindisi per assistere a una gara che di fatto non c’è mai stata e la sola cosa che possiamo fare è tornare a Forlì e guardare cosa abbiamo combinato per pensare subito al turno con Pesaro che per fortuna arriva presto».

Una partita da affrontare con un piglio completamente diverso. «Sì, dovremo entrare in campo con un altro atteggiamento, con altre facce. Avevo avvisato la squadra sull’ambiente che avremmo trovato, ma evidentemente non sono abbastanza chiaro: alle prime difficoltà la squadra ha smesso di giocare. Le palle perse, 44 punti subiti in area, potrei andare avanti a lungo ma qualsiasi considerazione tecnica e tattica deriva dall’energia pari allo zero con cui abbiamo affrontato Brindisi».

Perché è successo? «Non so dirlo, sono sorpreso anch’io. Ho sempre aspettato una reazione che di fatto non c’è mai stata salvo il finale di terzo periodo, ma anch’essa troppo poco consistente per impensierire la Valtur».

