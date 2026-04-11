Martino carico per Unieuro-Livorno: “Spero che il Palafiera ci dia una spinta importante”

L’Unieuro Forlì è alla vigilia di quella che potrebbe essere la partita decisiva della stagione contro Livorno (ore 19). Nuovo innesto fra i biancorossi lo statunitense Damion Rosser. Così il coach Antimo Martino: “Ci aspetta una partita sicuramente importante, contro una squadra di livello, che all’andata ci mise notevolmente in difficoltà mettendo in campo grande fisicità, sostenuta poi da ottime percentuali al tiro. Recentemente ha aggiunto Penna e Lombardi, dando ancora più profondità e fisicità al roster. Sarà quindi necessario innanzitutto alzare il livello di agonismo, giocare per 40 minuti con il desiderio di ottenere la vittoria. Mi auguro che anche il Palafiera ci dia una spinta importante, per una gara che potrebbe rivelarsi determinante ai fini della classifica e del nostro obiettivo.”