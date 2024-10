Martino carica l’Unieuro per il derby di Rimini: “Sappiamo arrivare pronti in gare come questa”

Tempo di derby per la Pallacanestro Forlì 2.015 (domenica ore 18 pala Flaminio). Un derby romagnolo, fatto di tradizione, storia e clima infuocato sugli spalti, mette in palio due punti che possono valere aggancio e sorpasso per l’Unieuro. La classifica infatti ad oggi vede Cantù, Rieti e, appunto, Rimini, in testa a quota 10 e Forlì nel gruppo con 8 punti. Unieuro reduce dalla prima vittoria esterna, ad Avellino, seconda consecutiva, dopo l’hurrà interno contro Pesaro. Rimini viene invece dalla sconfitta sulla sirena patita al Flaminio contro Cividale, per mano del solito Lucio Redivo.

Così il coach Antimo Martino: “ Le due vittorie consecutive ci permettono di arrivare a questa partita con fiducia, consapevoli che ci aspetta una gara difficile contro una squadra che sta confermando tutto il suo potenziale. L’atmosfera del derby aumenterà sicuramente l’importanza dell’aspetto emotivo ma negli scorsi anni abbiamo sempre dimostrato di saper arrivare pronti a questo tipo d’appuntamento. Se vogliamo analizzare le statistiche si affronteranno rispettivamente il miglior attacco di Rimini e la nostra miglior difesa del campionato ma sono convinto che non per forza sarà questa la chiave di una gara che in quanto derby presenta tante variabili.”

Anche Angelo Del Chiaro analizza il match: “Andiamo a Rimini. Sappiamo bene chi e cosa affronteremo, ci stiamo lavorando da inizio settimana. Troveremo di fronte una squadra solida, che gioca in un ambiente molto focoso. Però questo non ci spaventa, anzi, ci dà motivazione e una maggiore spinta per arrivare lì il più pronti possibile per affrontare una partita che dovrà essere solida soprattutto sul piano difensivo. Siamo carichi per far vedere che anche noi siamo sul pezzo, come già dimostrato da loro.”