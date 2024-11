Martino arrabbiato con l’Unieuro: “Una partita orrenda, si può perdere, ma non così”

Alla fine il risultato finale (84-75) non fotografa nel modo giusto la terribile serata dell’Unieuro Forlì a Udine e il coach Antimo Martino è il primo ad andare oltre il risultato: “C’è poco da dire, abbiamo disputato una partita orrenda e chiedo scusa sia ai tifosi che ci hanno seguito numerosi in trasferta sia a quelli che erano a casa. Ora sono davvero molto arrabbiato. Si può perdere, ma non in questo modo, con così poca energia messa in campo. Certo, era la quarta gara in 10 giorni, ma questa volta abbiamo mollato alla prima difficoltà e questo non lo accetto”.