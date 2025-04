Martino amareggiato per il ko di Forlì: «Insufficienti per poter competere con le motivazioni di Cento»

L’Unieuro esce di scena nel secondo periodo e non fa più rientro sul palco della Baltur Arena, una sconfitta che lascia amareggiato Antimo Martino, perché la sua squadra non è riuscita a esprimere la stessa intensità dei padroni di casa. «Devo fare i complimenti a Cento per la prestazione fornita e la salvezza raggiunta meritatamente, noi siamo stati insufficienti per competere con le sue motivazioni pur avendo ancora un obiettivo importante da raggiungere - ammette il tecnico della “Pieffe” -. Siamo stati difensivamente poco solidi e abbiamo commesso troppi errori per restare in un match che sostanzialmente è girato nel secondo periodo e si è chiuso all’intervallo. Abbiamo provato a cambiare qualcosa per recuperare, ma la Sella è stata sempre in controllo».

Cosa avrebbe dovuto fare, di diverso Forlì? «Avremmo dovuto accettare la striscia iniziale e l’entusiasmo di Cento senza disunirci e invece ci siamo fatti prendere dall’ansia, dalla voglia di recuperare subito e siamo usciti dalle nostre regole creando ancor più divario. Il -24, in questo contesto, era troppo pesante da recuperare. Siamo dispiaciuti, ma i play-off restano un grande risultato e noi per conquistarli abbiamo speso tante energie nervose che forse, inconsciamente, abbiamo pagato in questa sfida».

© RIPRODUZIONE RISERVATA