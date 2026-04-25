Martino al passo d’addio con l’Unieuro: “Con la Fortitudo vogliamo una partita solida”

Ultimo atto sulla panchina di Forlì per Antimo Martino, con l’Unieuro che chiude il proprio campionato con il derby casalingo contro una Fortitudo cui la matematica non preclude la promozione diretta negli ultimi 40’ di gioco, ma che la razionalità proietta più concretamente verso i playoff. Non basterà infatti agli emiliani conquistare i 2 punti, ma contemporaneamente non dovrebbero staccare il referto rosa Scafati, a Rimini, e Pesaro a Livorno.

“La Fortitudo - ha detto il coach - sta giocando un’ottima stagione e soprattutto dopo le due vittorie esterne con Pesaro e Brindisi si è guadagnata la possibilità all’ultima giornata di raggiungere la promozione diretta. Squadra che ha dei riferimenti molto chiari, ma soprattutto che gioca con grande energia, da cui nasce una difesa solida e una grande presenza a rimbalzo. L’obiettivo è farsi trovare pronti sui loro punti di forza e giocare una partita solida.”

Palla a due alla Unieuro Arena domenica 26 aprile alle ore 18. Arbitri dell’incontro saranno Grappasonno, Foti e Wassermann.