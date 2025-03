Martino abbraccia tutta Forlì: “La cosa più bella? L’atmosfera al palazzetto”

L’Unieuro più bella e continua della stagione arriva nel momento clou del campionato e se è vero che ogni partita ha fatto, fa e farà storia a sé, la crescita della squadra di Antimo Martino è sotto gli occhi di tutto il campionato. Non solo in termini di risultati (10 successi nelle ultime 13 uscite), ma ancor prima di gioco.

«Finiamo nel migliore dei modi questo ciclo di tre gare in una settimana giocando una partita bella per qualità, per presenza mentale, atteggiamento difensivo e voglia di giocare insieme - conferma l’allenatore dei biancorossi - siamo davvero felici per questo e per la vittoria, ma giriamo subito pagina perché dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa e in questo modo, concentrandoci sui prossimi avversari, ma prendendo fiducia da ciò che stiamo facendo».

Sì, perché al netto di improvvisi black-out come quello di Pesaro, la “Pieffe” sta denotando una regolarità, specialmente offensiva, che è il grande passo avanti rispetto alle prestazioni dei primi tre mesi. «Stiamo dando continuità evidente a quanto facciamo, sia a livello individuale che di squadra e dobbiamo mantenerci sui questi binari. Perkovic e Harper hanno dimostrato tutte le loro qualità, ma credo che a crescere sia tutta la squadra e quando questo accade, anche i singoli ne traggono beneficio. Spesso si fa l’errore di puntare sui giocatori per migliorare il contesto, ma è vero il contrario».

Tutto questo si traduce in una parola: fiducia. La sta nutrendo l’Unieuro, ma anche ricevendo. «Sì, la stiamo prendendo e la cosa più bella è stata l’atmosfera dentro il palazzetto – afferma Martino - per tanto tempo non abbiamo giocato con la fiducia necessaria attorno a noi e anche individualmente ne abbiamo risentito. Non mi piace, però, pensare a ciò che è stato, ma voglio guardare avanti. E questo significa che mancano 4 match e, ancora, non abbiamo fatto niente».

