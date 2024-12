Magro: “Unieuro, ora siamo pronti per l’alta classifica”

Domani sera l’Unieuro salirà a Cremona per affrontare una JuVi che, dopo il brillantissimo avvio di stagione, è scivolata al 13° posto in classifica, ma che, proprio per questo, ha voglia di invertire la rotta.

Non è un semplice “rito di passaggio” in attesa dell’attesissimo derby del 14 dicembre in casa della Fortitudo, ma è un’altra tappa importante verso quell’appuntamento.

Non è mai successo finora in questo campionato ed emotivamente potrebbe avere un significato importante dopo i segnali che le ultime partite hanno lanciato a Magro e compagni. «Le vittorie ottenute sul campo dell’Urania e ìn casa con Piacenza ci hanno infuso maggiore consapevolezza nelle nostre qualità, ci hanno fatto capire che possiamo essere una squadra competitiva per l’alta classifica e che così potrà essere se continueremo a impegnarci sulla strada che abbiamo imboccato allenamento dopo allenamento - afferma il centro dei biancorossi -. Gli stessi errori che ancora commettiamo, qualche volta grossolani, ci fanno capire quanto ampi siano i nostri margini di crescita e quindi dobbiamo solo avere fiducia nel lavoro».

E con un calendario che non propone più sfide a formazioni che precedono Forlì in classifica, il lavoro potrebbe tradursi in striscia vincente. «Sul termine abbordabili dobbiamo mettere molte virgolette, perché siamo anche quelli che hanno perso in casa con Livorno in virtù soprattutto degli errori che noi abbiamo commesso, ma davanti abbiamo squadre da cui trarre ulteriore convinzione e spinta. Per questo dobbiamo rimanere assolutamente sul pezzo e avanzare di due punti in due punti».

I primi vanno presi a Cremona. Riuscirci aprirebbe ulteriori prospettive? «Piano, perché dopo arriva la Fortitudo. Speriamo di vincere, vogliamo vincere, ma dopo non ci sarà tempo per esaltarsi o per riflettere su ciò che eventualmente sarà andato storto. Nel caso, saranno solo due punti in più».