La Pallacanestro Forlì 2.015 si presenta ai suoi tifosi mercoledì 9 alla Unieuro Arena

Mercoledì 9 settembre all’Unieuro Arena ci sarà la presentazione ufficiale della prima squadra della Pallacanestro Forlì 2.015 in vista della nuova stagione. “L’evento - si legge nel comunicato - avrà inizio alle 16.30, orario dal quale sarà possibile assistere all’allenamento, per l’occasione a porte aperte, della squadra di Francesco Nanni, impegnata nella preparazione in vista del torneo di Modena. Alle ore 18.30 ci sarà la presentazione del settore giovanile biancorosso mentre dalle 19 verranno presentati i giocatori della prima squadra e il rinnovato staff tecnico e dirigenziale dei biancorossi, in quella che sarà la prima vera occasione per conoscere e dare il benvenuto a tutti i nuovi membri dell’organigramma societario. Dopo aver lasciato spazio alle parole di giocatori, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni, la serata proseguirà fuori dall’Unieuro Arena, dove la Pallacanestro Forlì metterà a disposizione dei tifosi presenti un aperitivo, con la musica del DJ Nicola Boccia che allieterà la serata di tutti i cuori biancorossi; i giocatori e lo staff tecnico saranno inoltre disponibili per foto e autografi, in una evento all’insegna della convivialità che inaugurerà un campionato che auspichiamo sarà pieno di soddisfazioni”.