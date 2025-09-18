La Pallacanestro 2.015 ringrazia gli sponsor più fedeli

Nella suggestiva cornice del Grand Hotel di Castrocaro Terme, mercoledì 17 settembre si è tenuto #Noicisiamo, il tradizionale evento di inizio stagione della Pallacanestro 2.015 Forlì.

La serata si è aperta con l’intervento di rito della Fondazione tenuto dal socio Andrea Borini che ha ringraziato la dottoressa Magnani, Amministratrice Delegata di Long Life Formula. Quindi, in qualità di Presidente del Settore Giovanile, Riccardo Pinza ha potuto fare il punto sull’attività del basket giovanile a Forlì e sulla qualità del lavoro svolto in seno al sodalizio biancorosso, alla luce anche delle tante convocazioni di ragazzi biancorossi nelle rispettive Nazionali, così come l’approdo in prima squadra del giovane Tommaso Pinza, primo forlivese uscito dal settore giovanile a conquistare l’ambito traguardo.

A seguire, il Responsabile Marketing Andrea Balestri ha premiato i partner che hanno condiviso fin dall’inizio questi primi dieci anni di vita della Pallacanestro 2.015 Forlì. Il primo ad essere premiato è proprio colui che ha creduto nella Pallacanestro 2.015 Forlì sin dal primo momento, sin dalla sua nascita, con un impegno costante, ovvero Sergio Lorenzi, presidente Elfi S.P.A, che ha ricevuto il premio di “First Ever Fidelity”. Un’altra persona al fianco della società da sempre è Roberto Angelini, in rappresentanza di Guardigli Mosaico Assicura - Italiana Assicurazioni, che oltre al suo sostegno come Partner non ha mai fatto mancare il sostegno alla squadra in qualsiasi momento, che fosse nelle partite casalinghe o in trasferta, ed è proprio lui che ha ricevuto il riconoscimento di “Never Ending Passion”. Insieme a loro, tutti gli altri partner che sono con la Pallacanestro 2.015 da 10 anni hanno ricevuto il “Fidelity Award”, come premio per la loro fedeltà e passione con le quali sostengono i biancorossi dal primo giorno. Ringraziamenti, in chiusura, per Unieuro, Bandini Casamenti, BCC, Camillo Ricci, Er Lux, Scozzoli Ortopedia, Farmacie Comunali, Vem Sistemi, Conad, Edil Esterni, Elfi, Isol Center, Otoplus, Star Grafic, Ristorante Da Gusto e Zal.

Gli interventi successivi del general manager, Renato Pasquali, e del coach, Antimo Martino, sono stati il preludio alla presentazione ufficiale della prima squadra. I giocatori, dopo aver sfilato davanti a soci e partner, hanno simpaticamente risposto alle domande poste dai capitani delle squadre del settore giovanile. In chiusura, il Presidente Giancarlo Nicosanti ha ringraziato la Fondazione per il supporto prezioso e ha introdotto in anteprima, esclusiva riservata ai presenti, la nuova maglia da gioco della stagione 2025/26, un vero e proprio tributo alla Città di Forlì. Le parole del sindaco Gian Luca Zattini hanno chiuso gli interventi istituzionali. L’evento si è quindi trasferito nel Salone Piacentini per un ulteriore momento di condivisione con la tradizionale cena di gala di inizio stagione.