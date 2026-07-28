La Pallacanestro 2.015 Forlì lancia “Rete biancorossa”: il basket entra nei negozi del centro

Un progetto nato per rafforzare il legame tra Pallacanestro Forlì 2.015 e la città. È stata presentata in Comune “Rete Biancorossa”, l’iniziativa che punta a costruire una rete di esercizi commerciali accomunati dalla passione per i colori biancorossi e dalla volontà di contribuire alla valorizzazione del centro cittadino. Tra i primi aderenti figurano OnGame, Better Boutique, Gelateria Jumanji, Gioielleria Ricci e Pizzeria Altero.

L’obiettivo del progetto è creare una presenza sempre più capillare della Pallacanestro Forlì nel tessuto sociale della città, attraverso una serie di eventi che coinvolgeranno la prima squadra, il settore giovanile e le attività aderenti. Ogni partner allestirà all’interno del proprio negozio un piccolo corner dedicato alla Pallacanestro Forlì e sarà libero di ideare iniziative, allestimenti o attività speciali per vivere e promuovere il legame con il club.

L’ambizione è quella di arrivare a coinvolgere 15-20 attività commerciali, trasformando la passione per il basket in un elemento capace di animare le vie cittadine e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la città: «Vedere nel centro storico un obiettivo comune è il primo passo per farlo riscoprire dai nostri cittadini. ‘Rete Biancorossa’ va proprio in questa direzione. Il coinvolgimento dei negozianti è il valore aggiunto di un’iniziativa volta a rafforzare il senso di appartenenza di chi vive e lavora nel cuore della nostra città. Mi auguro che questo progetto possa essere d’esempio anche per altre società, contribuendo a rilanciare il centro e a invogliare le persone a tornare a viverlo e ad abitarlo. È un percorso lungo, in cui la vera differenza, come nello sport, la fa il gioco di squadra.»

Tra i partner intervenuti, Giacomo Agnoletti della Pizzeria Altero ha espresso entusiasmo per l’iniziativa: «Ci piace questa idea perché permette di creare sinergia e fare gruppo tra la squadra e le aziende. Prima i nostri genitori e oggi noi abbiamo sempre seguito la Pallacanestro Forlì: è bello vedere che sempre più famiglie continuano a vivere questa passione insieme.»