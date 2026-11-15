La missione dell’Unieuro a Caserta è riuscire a sbloccarsi in trasferta

Lasciarsi alle spalle, ma solo in parte, il derby di mercoledì, gestire mentalmente l’effetto Pala Piccolo e limitare Mimmo D’Argenzio: sono questi i tre pilastri su cui si fonda la missione-Caserta dell’Unieuro. Un viaggio dal quale i biancorossi sperano di tornare con in tasca quei due punti che, in trasferta, mancano loro dall’esordio a Cividale.

Un match nel quale gli aspetti tecnici saranno sì importanti, ma che probabilmente vivrà ancora di più su quelli emotivi. A partire dal come affrontare una gara che segue l’euforia per la freschissima vittoria su Rimini. «Provo grande rispetto per una squadra che sta interpretando bene il campionato giocando con una grosso nucleo di ragazzi che erano in B Nazionale l’anno scorso e che stanno avendo un impatto importante, soprattutto in casa propria – afferma il coach forlivese, Francesco Nanni - Andiamo in un campo ostico al termine di una settimana stancante: il derby ci ha fatto spendere tante energie nervose e la nostra bravura dovrà essere quella di trasformare quello che abbiamo in carica positiva. Il compito è non restare ubriachi della vittoria sulla Dole, ma non dobbiamo cancellare del tutto quella partita, bensì portare di nuovo in campo situazioni tecniche ed energia di mercoledì. Dobbiamo continuare a cavalcarle senza che, però, ci portino a pensare d’essere troppo forti».

Non è semplice farlo, ma il messaggio è chiaro. Tanto più che Forlì in trasferta, anche senza Santos-Silva come sarà ancora per altre gare, deve essere migliore rispetto alle ultime uscite. Sotto quali aspetti Nanni si aspetta di più lontano dal Pala Galassi, è presto detto. «Credo sia stato giusto festeggiare e godersi una vittoria che ci ha fatto emozionare tantissimo, poi però il pensiero è andato subito a Caserta e su cosa si può fare meglio lontano da casa stiamo parlando molto. Credo che anche a Forlì abbiamo degli alti e bassi, ma davanti al nostro pubblico è più facile mantenere l’energia durante le fasi di down, riuscendo ad abbreviarle e ad uscirne presto. Fuori, nei momenti negativi dovremo essere più bravi a rienergizzarci da soli e io più bravo a chiamare un time-out al momento giusto».

Momenti come quelli in cui il pubblico di Caserta potrebbe scaldarsi? L’Unieuro quel fuoco sa che deve spegnerlo. «In casa vivono di energie nervose, sono la squadra con la maggiore differenza di rendimento tra match interni ed esterni – spiega il coach - Dobbiamo sapere che ci saranno momenti in cui la Juve si esalterà e noi, in quelli, dovremo rimanere a contatto senza prolungarli».

E in questo ragionamento, non fare salire la temperatura del “termometro” D’Argenzio, sarà fondamentale. «È il motore e l’anima della squadra e del pubblico e quand’ero a Trieste ci fece perdere rimontandoci con 13 punti in un quarto periodo nel quale slalomeggiava tra la gente. Dovremo saltargli addosso anche in quattro per evitare che vada in striscia, ma anche cercare di coinvolgerlo difensivamente».

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