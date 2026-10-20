La mano di Nanni e il gioco di squadra Unieuro: nessuno in campo per più di 26 minuti

Chiamatela cooperativa, se volete estremizzare spingetevi a definirla “una comune”, oppure per restare in un gergo più abituale nello sport, usate il termine “collettivo”: vanno bene tutte e tre per dipingere l’Unieuro, il Dna che le si è voluto dare e quello che effettivamente sta assumendo e mostrando in questo scorcio iniziale di campionato. Nessuna delle venti squadre della serie A2, infatti, ha questa impronta così marcata quanto quella che sta evidenziando Forlì. La netta vittoria di domenica su Rieti è stata la sublimazione del concetto: sei giocatori in doppia cifra, un settimo (Fabio Mian) a quota 9 punti e nessun elemento a disposizione di Nanni in campo per 30 o più minuti.

Anzi, il più utilizzato nella fattispecie Marcus Santos-Silva, è stato impiegato per 26 minuti su 40. Situazioni dettate dalla piega presa dalla partita o dall’esigenza di preservare le forze in vista del turno infrasettimanale di domani a Vigevano? No, o meglio, non solo, perché queste sono costanti delle prime uscite dei romagnoli e, come premesso, rendono l’Unieuro un “case history” di questo campionato.