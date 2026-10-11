La frizzante Unieuro all’esame di Avellino

Unieuro Forlì Basket
Toni Perkovic autore di un debutto perfetto sabato scorso contro Cento foto fabio blaco
Toni Perkovic autore di un debutto perfetto sabato scorso contro Cento foto fabio blaco

Al Pala Del Mauro va in scena una sfida al vertice. Difficile prevederlo in agosto, ma quello tra Avellino e Unieuro (palla a due alle 18), è uno scontro diretto tra due squadre a punteggio pieno e due tra le realtà di questa nuova serie A2 che hanno fatto più parlare di sé in virtù dei loro successi e del gioco espresso.

Match tutto da vivere dunque e anche se i biancoverdi partono con il favore del pronostico la Forlì sbarazzina e tenace d’inizio autunno ha buone ragioni per credere di potersela giocare ad armi pari e pensare a stupire ancora così come fatto all’esordio in casa di Cividale. «Arriviamo a questa partita molto concentrati e niente affatto rilassati perché siamo consapevoli che questa partenza per noi non significa nulla e ci dà solo più fiducia – afferma il coach dei romagnoli, Francesco Nanni -. È stata una settimana molto positiva nella quale ci siamo allenati con durezza e intensità e a parte qualche piccolo acciacco arriviamo a sfidare una delle formazioni ritenute da tutti tra le big del campionato, con un piano gara molto solido. È un ottimo test per misurarci e giocare 40 minuti ad alto livello contro una squadra costruita in modo molto diverso dalla nostra».

Credere nella squadra e infondere questa convinzione alla squadra stessa: sembra proprio questa la cifra comunicativa di coach Nanni. «Non abbiamo proprio nulla da perdere e invece abbiamo dentro la consapevolezza che queste partite possiamo giocarcele. Avellino gioca in cinque come noi, ha due mani e due gambe come i nostri ragazzi e noi siamo carichi: non si va a fare una scampagnata».

All’Halley non servono presentazioni, il coach dell’Unieuro però ne rimarca l’indubbio valore. «È una squadra composta da giocatori veri, ha grande qualità e fisicità e durezza: vuole giocare a ritmo più basso del nostro e noi se facciamo diventare il match una lotta nel fango soffriremmo. Dobbiamo essere bravi a non farci prendere, mettiamola così».

Quello di oggi sarà sì un test, ma che vale nell’immediato e non per dare indicazioni sulle potenzialità di Forlì a lunga gittata. «Abbiamo giocato due buone partite, ne sono contento, ma dobbiamo evitare di sovrastimare il valore di ogni singola partita - dichiara Nanni -. C’è modo e modo sia di vincere che di perdere e non siamo da promozione vincendo bene a Cividale e non saremmo da piani bassi dovessimo perdere ad Avellino. Il campionato è una maratona e per come vogliamo giocare saremo una squadra che fa parziali, ma anche che ne subirà: dovremo avere grande forza mentale in ogni occasione, anche e soprattutto in quelle in cui ci troveremo a dovere rincorrere».

Soprattutto l’Unieuro dovrà avere, anzi mantenere, l’atteggiamento della preseason e dell’alba del campionato e questo, alla lunga conterà e forse produrrà di più del risultato di una singola gara. Ad Avellino è questo che in via prioritaria conterà vedere.

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