L’Unieuro vuole recuperare Magro e Perkovic per Rimini, una maschera per il naso di Gaspardo

L’Unieuro in una nota ha fatto il punto sugli infortunati, ringraziando Raphael Gaspardo per non avere mai mollato in gara-5 a Cividale e giocando con il naso rotto. Si punta a recuperare Perkovic e Magro fin da gara-1 contro Rimini.

Nel corso di gara 5 di mercoledì scorso, Gaspardo ha riportato una frattura al setto nasale. “Ringraziamo Raphael - scrive il club biancorosso - per aver continuato a giocare nonostante l’infortunio e per giunta senza protezione. Questo suo gesto ha sicuramente influito in modo particolare sulla vittoria della squadra. Nella mattinata di ieri il giocatore è stato visitato da uno specialista che ha ridotto la frattura e consigliato l’uso di una maschera protettiva da indossare per gli allenamenti e le partite”.

Nella mattinata di ieri Toni Perkovic è stato visitato dal dottor Lo Presti, il quale ha rilevato un’infiammazione al ginocchio. Applicata una terapia medica che dovrà continuare nei prossimi giorni.

Daniele Magro è stato sottoposto ad ozono terapia alla schiena dal professor Bonetti, nella sua clinica specializzata di Brescia. Verrà valutato giorno per giorno l’evolversi della situazione. Tutti i giocatori verranno rivalutati in prossimità della prossima partita.