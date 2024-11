L’Unieuro visita un’Urania reduce da 6 vittorie di fila. Martino: “Sappiamo che dobbiamo fare meglio”

Torna a giocare lontano dalle mura amiche l’Unieuro Forlì, che nella tredicesima giornata di campionato anticipa al sabato (ore 20.30) il match in terra meneghina contro l’Urania Milano.

Così coach Antimo Martino: “L’Urania sicuramente è tra le squadre che hanno iniziato al meglio questa stagione. Sono in un ottimo momento, confermato dalle 6 vittorie consecutive, e giocano con grande fiducia. Amato, Potts, Gentile, Udanoh sono chiaramente giocatori importanti, ma credo che sia la chimica di squadra, sia la capacità di tutto il roster di mettere in campo anche quintetti con assetti diversi a rendere l’Urania una delle squadre più efficaci del nostro campionato. Motivo per cui avremo bisogno di una prestazione importante, ripartendo dall’approccio, dall’attenzione e dall’intensità con cui abbiamo affrontato Cantù, cercando di migliorare ovviamente in quegli aspetti dove sappiamo che dobbiamo fare meglio e soprattutto cercando di essere più lucidi ed efficaci nei momenti chiave dell’incontro.”

“Ci aspetta una partita contro una squadra che sta esprimendo veramente un gran bel basket - dice l’ala-pivot Davide Pascolo - molto compatta e con grande talento. Noi dovremo cercare di limitare le tante loro soluzioni offensive, impattando bene prima di tutto sul piano difensivo per poter poi a nostra volta esprimerci al meglio in attacco, magari in contropiede. Sarà un battaglia e dovremo essere bravi a farci trovare pronti.”