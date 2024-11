L’Unieuro viaggia sotto la Mole per trovare l’ispirazione giusta

Una vittoria per uscire da un momento delicato. È la missione che per questa sera si pongono sia Reale Mutua Torino sia Unieuro Forlì, l’una contro l’altra armata in una sfida che conta già. Se non altro psicologicamente.

Sei punti e già tre ko interni per i piemontesi di coach Boniciolli, appena due in più e anche due sconfitte consecutive, per i romagnoli di Antimo Martino che, messo definitivamente in terapia Shawn Dawson, dal match del Pala Gianni Asti potrà contare sul nuovo innesto Toni Perkovic. Un “gettonaro” (come si diceva una volta) per due mesi o qualcosa di più per Forlì? Lo dirà il campo, ma sarebbe assurdo aspettarsi qualcosa subito da lui che pur sarà utilizzabile dal tecnico molisano. Con il solo allenamento pieno di lunedì sulle gambe e senza partite giocate dal giugno scorso, il croato avrà presumibilmente un assaggio di parquet, oggi. Poi, domenica con Orzinuovi, già il discorso cambierà.

E dovrà cambiare per l’Unieuro che in attacco evidenzia difficoltà nonostante lo sblocco di Demonte Harper, il quale predica tranquillità come atteggiamento da dimostrare in questo pur non facile, momento. «Dobbiamo restare positivi e concentrati sul nostro obiettivo stagionale - afferma la guardia statunitense - alti e bassi fanno parte del percorso di crescita. Ogni momento è un’occasione per imparare e migliorare. Sono certo che faremo il possibile sia come singoli che come squadra per migliorare partita dopo partita».

E nel match in Piemonte l’occasione per il riscatto non manca, anche se è scontato che in campo scenderà una Reale Mutua intensa e determinatissima.