L’Unieuro va a cento all’ora e sbanca Piacenza (82-100)

Assigeco Piacenza - Unieuro Forlì 82-100 (19-33;17-15;20-26;26-26)

Assigeco Piacenza: Bartoli 13, Marks 16, Gajic, Serpilli 8, Gilmore 22, Bonacini 12, Querci 5, Suljanovic 3, D’Almeida 3, Filoni n.e., Angeletti. All.: Manzo.

Unieuro Forlì: Tavernelli, Perkovic 25, Harper 25, Gaspardo 15, Magro 8, Parravicini 12, Cinciarini 7, Pollone, Pascolo 8, Del Chiaro. All.: Antimo Martino.

Ottima prova dell’Unieuro Forlì, che approccia bene il match su entrambi i lati del campo e poi è brava a contenere il rientro di Piacenza nella seconda frazione di gioco. Lo sprint decisivo arriva nel terzo quarto, propedeutico al +21 romagnolo che fa capolino al PalaBanca in avvio di ultimo quarto. Doppia cifra per Perkovic (25), Harper (25), Gaspardo (15), Parravicini (12).

Per presenza a rimbalzo, applicazione difensiva e fluidità in attcco, il primo quarto romagnolo rasenta la perfezione. Il vantaggio biancorosso si dilata nella seconda metà del quarto. Un tripla a testa per Perkovic e Parravicini mandano Forlì sul 9-19 a 4’31’’ dal primo mini-intervallo. Quindi, a 1’12’’, è Harper a firmare dall’arco il +14, che lo stesso americano ritrova, sempre dai 6,75, per il 19-33 di fine primo quarto. Nel secondo, l’Assigeco aumenta i giri in difesa e accorcia fino al 36-40 a firma Marks. Negli ultimi 90’’, però, i biancorossi reagiscono e si sbloccano prima con un gioco a due Perkovic-Harper, prima di pescare dall’arco le triple di Parravicini e, sulla sirena, Perkovic, che mandano le squadre negli spogliatoi sul 36-48.

Il secondo tempo dell’Unieuro Forlì si apre con i canestri di Harper e Perkovic, e i romagnoli si portano sul 42-55, ma Piacenza si affida al talento di Marks e a Gilmore per rimanere in partita. A 5’25’’ dall’ultimo mini-intervallo la bomba di Perkovic vale il 48-58. Sono quindi due canestri di Gaspardo a portare Forlì sul 52-64. Tutto grazie alla ritrovata vena difensiva unita alla presenza a rimbalzo. Arriva quindi presto il +15, grazie a Toni Perkovic che colpisce dai 6,75 per il 52-67. A 45’’ è ancora il croato dalla lunga a siglare il 56-72, massimo vantaggio, poi ritoccato ancora dallo stesso Perkovic con il canestro del 56-74 con il quale il match va all’ultima pausa. I primi due minuti dell’ultimo quarto servono per indirizzare definitivamente il match. A 8’47’’ Gaspardo centra la bomba del +21 e Pascolo segna dalla media il 58-81 a 8’07’’ dal gong. Il cospicuo vantaggio consente ad una Forlì attenta di controllare gli avversari e dilatare il vantaggio fino al 100-82 finale.