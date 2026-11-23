La Pallacanestro Forlì 2.015 ha annunciato l’accordo per l’ingaggio dello statunitense con passaporto belga Michael Gilmore, che andrà ad arricchire il reparto lunghi della formazione di coach Francesco Nanni in vista delle prossime partite. Classe 1995(suo zio Artis è stato un famoso giocatore che ha indossato anche la maglia della Fortitudo Bologna nella stagione 1988-1989), Michael è un’ala forte di 208 cm, capace di rendersi pericoloso sia sotto le plance che dalla lunga distanza in quanto concilia alla perfezione atletismo e fisicità con una buona mano dall’arco dei 6.75.

Nato a Jacksonville in Florida, Michael debutta nel mondo professionistico in Germania con i colori dei Phoenix Hagen per poi trasferirsi in Belgio, dove con la formazione di Ostenda ottiene risultati di spessore, vincendo sia il campionato che la Coppa del Belgio. Nella stagione 2021/22 torna negli USA e lotta per i colori dei Winsconsin Herd e dei Raptors 905, consacrandosi poi in Svezia con la maglia di Lulea e concludendo la sua esperienza scandinava con 18 punti e 8,8 rimbalzi catturati per allacciata di scarpe.

Nel 2023 inizia la stagione presso la storica società del PAOK Salonicco, disputando anche la prestigiosa Champions League con un sontuoso 44% dalla lunga distanza, per poi approdare in Italia alla Openjombetis Varese, con cui porta a termine la stagione. Dopo una breve parentesi turca, ecco la prima avventura in Serie A2, con la maglia dell’Assigeco Piacenza: sulla riva del Po Michael realizza oltre 11 punti di media per gara, aggiungendovi anche 5,6 rimbalzi catturati. Nell’esperienza piacentina è interessante ricordare una sfida in cui l’ala Usa diede il meglio di sé: ironia della sorte, fu proprio la partita contro l’Unieuro Forlì, in cui il quattro biancorossoblu realizzò ben 22 punti con 4/8 da oltre l’arco. Ora, dopo una parentesi nelle Filippine, Michael giunge all’ombra di San Mercuriale, pronto a mettere tutte le proprie doti balistiche al servizio di coach Francesco Nanni.