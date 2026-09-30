L’Unieuro ufficializza il ritorno di Perkovic

Visite mediche superate e l’Unieuro annuncia il ritorno di Toni Perkovic: “La Pallacanestro Forlì 2.015 - si legge in una nota - annuncia con piacere a tutti i propri tifosi il ritorno di Toni Perkovic, che andrà a completare il roster a disposizione di coach Francesco Nanni in vista delle prossime gare di campionato. Classe 1998 nativo di Pola, in Croazia, Toni muove i primi passi nel mondo della palla a spicchi nel settore giovanile del Cedevita, squadra della città di Zagabria, con cui esordisce anche in prima squadra nel 2017 vincendo un campionato croato, due coppe nazionali e una supercoppa, mettendo subito in mostra tutto il proprio talento”.

Così il coach Francesco Nanni:” Ci tengo a ringraziare di cuore i soci della fondazione che in questo momento imprevisto hanno agito immediatamente con grande determinazione per aiutare la squadra. Nonostante il rammarico di aver dovuto subito modificare il nostro assetto siamo davvero soddisfatti del ritorno di Toni, che si è fatto volere molto bene dai tifosi e dai compagni in passato dando dimostrazione di tutto il proprio valore. Sono sicuro che porterà alla nostra squadra punti e tanta energia e questo ci rende ottimisti in vista del futuro”.