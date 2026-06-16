L’Unieuro ufficializza Berdini, coach Nanni: “Un giocatore di grande valore”

La Pallacanestro Forlì 2.015 in un post sui social ha ufficializzato l’acquisto del play Nicola Berdini. Berdini è cresciuto nel settore giovanile della Reyer Venezia, dopo diverse esperienze in Serie A2 con Pallacanestro Biella, Basket Ravenna e Pallacanestro Cantù, nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Benedetto XIV Cento, confermandosi come uno dei giovani italiani più interessanti del campionato e indossando inoltre la maglia della Nazionale Under 20 agli Europei del 2022.

Le parole di coach Nanni: “Nicola è un giocatore di grande valore, che in questi anni in Serie A2 ha già dimostrato le proprie qualità. È un giocatore capace di creare per sé e per i compagni, di attaccare il canestro e di alzare il ritmo della squadra, proprio come vogliamo fare noi. Per la sua taglia e per il suo ruolo è anche un ottimo rimbalzista, aspetto che riteniamo molto importante. Siamo felici che sia lui il primo volto di questo nuovo ciclo. Nicola saprà rappresentare in campo l’identità che vogliamo costruire: intensità, pressione difensiva e aggressività. È un giocatore in grado di mettere pressione agli avversari, spezzarne il ritmo e competere con grande personalità.”