L’Unieuro si sblocca e Harper è passato dalla notte... al giorno

Il primo passo in classifica è stato mosso e l’Unieuro l’ha accompagnato anche con un passo avanti a livello di distribuzione del gioco e continuità. Certo non è stato un andamento lineare quello della formazione biancorossa nei 40 minuti del match con la neopromossa Crifo Wines Ruvo di Puglia, ma il calo nella ripresa che aveva accompagnato tutte le uscite in campo dei romagnoli, non c’è stato e al di là di alcuni momenti di impasse figli in parte di allentamento della tensione agonistica e in parte del rallentamento nella circolazione della palla, l’inerzia del match è stata sempre saldamente in mano ad Harper e compagni.

Per ora può bastare, ma i progressi andranno confermati e affinati già dalla prossima trasferta sul campo di Rieti degli ex Pascolo e Parravicini, squadra anch’essa alla ricerca di una dimensione continua, ma capace di un blitz pesante domenica al Flaminio.

L’attenzione è già proiettata su questa nuova tappa del percorso, ma un passo indietro è doveroso farlo proprio in riferimento allo statunitense, ormai “esterno tuttofare”, della truppa di Antimo Martino. Proprio Demonte Harper, infatti, è la stella che brilla di più nel firmamento forlivese d’inizio stagione e se pensiamo alle critiche che ricevette un anno fa sin dall’inizio della sua avventura alla Pallacanestro 2.015 (e che lo accompagnarono almeno sino alla prima metà di marzo), siamo davanti a due realtà agli antipodi.

L’Harper di fine estate 2024 non è neppure lontano parente di quello che il pubblico sta ammirando adesso e che ha impattato con estrema convinzione ed efficacia l’annata in corso già dalle uscite amichevoli d’agosto. Basti pensare ai 30 punti contro Pistoia nella finale del torneo di Modena.