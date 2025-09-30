L’Unieuro si sblocca e Harper è passato dalla notte... al giorno

Il primo passo in classifica è stato mosso e l’Unieuro l’ha accompagnato anche con un passo avanti a livello di distribuzione del gioco e continuità. Certo non è stato un andamento lineare quello della formazione biancorossa nei 40 minuti del match con la neopromossa Crifo Wines Ruvo di Puglia, ma il calo nella ripresa che aveva accompagnato tutte le uscite in campo dei romagnoli, non c’è stato e al di là di alcuni momenti di impasse figli in parte di allentamento della tensione agonistica e in parte del rallentamento nella circolazione della palla, l’inerzia del match è stata sempre saldamente in mano ad Harper e compagni.