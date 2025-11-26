L’Unieuro si arrende con Pesaro (88-91)

Unieuro Forlì - VL Pesaro 88-91 (24-24; 20-23; 17-24; 27-20)
Unieuro Forlì: Pepe 22, Allen 18, Harper 3, Gaspardo 19, Del Chiaro 6, Pinza 3, Aradori 10, Masciadri 5, Gazzotti 2, Tavernelli n.e., Bonomi n.e, Berluti n.e.. All.: ANtimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.
VL Pesaro: Tambone 21, Maretto 11, Bucarelli 15, Virginio, Miniotas 2, Turchetti 5, De Laurentiis 18, Bertini 14, Felder 3, Fainke 2, Sakine n.e. All.: Spiro Leka. Ass.: Baioni e Pentucci.
Forlì esce a testa alta dalla sconfitta casalinga con Pesaro, al termine di una partita decisa solamente in un finale nel quale Forlì ha il merito di non mollare dopo aver recuperato dal -13 e pesca da Allen tre triple micidiali che valgono perfino il -1 ad un soffio dalla sirena. Decisivi i liberi di Bucarelli.