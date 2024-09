L’Unieuro si arrende alla Fortitudo 85-77 e dice addio al sogno Supercoppa

FORTITUDO BOLOGNA-UNIEURO FORLÌ: 85-77 (18-15, 45-39, 64-51).

FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 12, Bolpin 8, Mian 7, Gabriel 29, Freeman 8, Giordano, Battistini 11, Cusin 2, Sabatini 8, Bonfiglioli. All.: Cagnardi.

UNIEURO FORLÌ: Tavernelli 7, Harper 4, Dawson 6, Gaspardo 11, Del Chiaro 11, Parravicini 15, Cinciarini 12, Pollone 3, Pascolo 8, Magro. All.: Martino.

Niente da fare per l’Unieuro Forlì sconfitta 85-77 dalla Fortitudo Bologna nella semifinale di Supercoppa nella prima gara ufficiale della stagione. I bolognesi hanno sempre condotto le danze allungando con decisione nel terzo quarto sorretti da un immancabile Gabriel (29 punti e 6/6 da due). Per l’Unieuro top scorer Parravicini con 15 punti. Appena 6 e 4 punti per i due nuovi Usa di Forlì, Dawson e Harper.