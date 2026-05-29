L’Unieuro si affida a Francesco Nanni: contratto biennale per il coach forlivese

A Forlì la prima realtà del basket cittadino torna ad essere allenata da un forlivese. La Pallacanestro 2.015 si è legata a coach Francesco Nanni con un contratto biennale fino al 2028. In passato, Nanni è stato assistente dal 2017 al 2021 all’Unieuro al fianco di Giorgio Valli, Marcelo Nicola e Sandro Dell’Agnello. Una volta lasciata la Romagna, dal 2021 al 2023 ha lavorato a Scafati, fino agli ultimi 3 anni a Trieste. Di scuola Cà Ossi, Nanni era il coach dell’Under 15 OneTeam che nel 2017 conquistò le finali nazionali dopo anni di assenza di Forlì da una finale nazionale (nella sua squadra c’erano Luca Fabiani e Franco Flan). È al debutto da capo allenatore a livello senior e si rimette in gioco nella sua città in un progetto che si annuncia nel segno dei giovani.