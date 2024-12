L’Unieuro sfida una Vigevano old style prima della rivoluzione invernale

Sette mesi fa era il primo turno dei play-off, ora riecco Unieuro e Vigevano affrontarsi al Pala Galassi, in un contesto diverso per entrambe, ma con una posta in palio che conta, sia per i forlivesi che per i lomellini.

E’ una gara che nessuna delle due vuole fallire. I biancorossi per reagire alla sconfitta di Bologna e avviare durante e dopo le festività natalizie un ciclo vincente che la riporti in auge in classifica; la formazione di Pansa per interrompere una striscia di sei sconfitte consecutive seguite al sorprendente successo su Cantù, che l’hanno fatta piombare al penultimo posto. Motivo per cui l’Elachem ha attinto al mercato. Ma la gara contro l’Unieuro sarà probabilmente l’ultima che Vigevano affronterà con la rosa attuale. Ieri, infatti, non sono stati effettuati nuovi tesseramenti, ma la società lombarda si è inserita nel giro di stranieri che ha animato quest’ultima settimana.