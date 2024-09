L’Unieuro sconfitta in volata da Cremona (73-79)

Unieuro Forlì - JuVi Cremona 73 - 79 (16-26; 24-16; 14-19; 19-18)

UNIEURO FORLÌ: Tavernelli 2, Harper 12, Dawson, Gaspardo 12, Del Chiaro 11, Parravicini 12, Cinciarini 6, Pollone, Pascolo 7, Magro 5, Pinza 6, Errede. All.: Antimo Martino.

FERRARONI JUVI CREMONA: Naoni 2, Brown N.E. , Bertetti 9, Polanco 13, La Torre 2, Barbante 9, Massone 11, Tortù 24, Morgillo 7, Giombini 2. All.: Luca Bechi.

La Pallacanestro Forlì 2.015 cede in finale di US Basket Cup contro la JuVi Cremona. I biancorossi inseguono per l’intero primo tempo e trovano anche il sorpasso nell’ultimo quarto. Ma la JuVi pesca le giocate vincenti con maggiore lucidità nel finale. Determinante la grande energia messa in campo dai lombardi, con coach Antimo Martino attento a ruotare i suoi distribuendo minuti con oculatezza.

Nei primi 5’44’’ Cremona è caldissima in attacco e due bombe consecutive di Polanco mandano Martino al time out sul 5-12. Per i biancorossi a segno Gaspardo, con un jumper dalla media, e Harper con una tripla. I lombardi però continuano a segnare e si portano sul +11 e, a 4’00’’ dalla fine del primo quarto, è Del Chiaro a chiudere il parziale avversario. Gli juvini sono però straordinariamente caldi e nonostante la tripla di Gaspardo, Forlì non riesce a ricucire. A 45’’ Tommaso Pinza imbuca dall’arco il 15-24, mentre a 17’’ capitan Cinciarini firma a cronometro fermo il 16-24. Di Bertetti i liberi cremonesi del 16-26 di fine quarto. Al rientro in campo è Tortù a spingere nuovamente Cremona con due bombe. Forlì però sembra trovare la chiave in difesa e coi lunghi, Pascolo e Magro, dall’altro lato del campo trova 4 punti, prima della tripla dello stesso “Dada” Pascolo. Forlì si porta così sul -9 (23-32). Cremona corre bene però il campo, favorita dagli errori romagnoli dalla lunga e dai rimbalzi. Le gambe sembrano girare poco per una Forlì appesantita dal doppio impegno. Ma la rimonta è nell’aria. A 4’23’’ Harper squilla dai 6.75 per il 26-37. Forlì apre così un primo parziale di 7-0, che col canestro di Del Chiaro, dopo i liberi di Harper, porta i biancorossi sotto di 7 sul 30-37. La JuVi ristabilisce la doppia cifra di vantaggio, ma Forlì si prende l’inerzia. Gaspardo, schiacciata a una mano, e Parravicini, dalla linea della carità, trovano il 36-42 a 1’08’’ dall’intervallo lungo costringendo coach Bechi al time out. Successivamente, i liberi di Cinciarini e la buona difesa finale dei biancorossi, che lancia Parravicini in contropiede, valgono il 40-42 di fine primo tempo.

In avvio di secondo tempo Cremona si porta sul 43-51, ma a 5’36’’ , dopo un rimbalzo offensivo, Harper alza uno splendido alley-oop per Gaspardo e poi segna il 47-51. E’ Tavernelli, a cronometro fermo, a fissare il parziale sul 9 pari nel terzo quarto. Per qualche minuto non si segna più, con Forlì brava a chiudere il canestro agli avversari. A 2’15’’ dall’ultimo mini- intervallo, con Cremona sul 50-54, Magro rimette i biancorossi in scia con 2 tiri liberi. La JuVi però reagisce e trova il 52-61 con i liberi di Bertetti. La scorribanda di Parravicini porta in dote il 54-61 di fine terzo quarto. Il 5-2 di parziale di inizio ultimo quarto porta le firme di Cinciarini e Pinza, che imbuca la seconda tripla della sua partita. E Forlì accorcia sul 59-63. A 5’59’’ è poi la bomba di Parravicini a segnare il -1 (62-63) per i romagnoli e coach Bechi ferma tutto. I biancorossi puntano il mirino sul sorpasso, ma Tortù non accenna ad alzare il piede sull’acceleratore e imbuca i liberi del 63-65 a 6’10’’ dal gong. Parravicini, a sua volta, sembra implacabile e di nuovo dall’arco centra il bersaglio grosso, che vale il pareggio a quota 65. Con 3 liberi la JuVi si porta sul 65-68, prima che Del Chiaro accorci di nuovo da sotto e gli ultimi 3 minuti si vivono in volata.

A 2’54’’ Gaspardo pesca l’and one del 70 pari, mentre dall’altro lato del campo la difesa romagnola recupera palla e Harper pesca il libero del primo vantaggio forlivese a 2’24’’ dalla sirena. Cremona contro-sorpassa con Massone e a 1’57’’ Forlì rimette dal fondo sul 71-72. Il giro in attacco va a vuoto e i lombardi trovano con Morgillo il canestro del 71-74 a 1’05’’ dalla sirena. Coach Antimo Martino chiama allora time out per indirizzare i suoi nell’ultimo minuto di gioco. L’attacco romagnolo va però a vuoto e dall’altro lato Bertetti imbuca i tiri liberi del 71-76 a 30’’ dalla fine. Tavernelli trova Pascolo per il 73-76, ma non basta. Cremona vince 73-79.

Martino pensa positivo

Così coach Antimo Martino al termine della due giorni modenese: “Torneo utile per capire dove migliorare e su quali aspetti lavorare in previsione delle gare ufficiali. Anche oggi abbiamo dato la priorità alla gestione dei carichi e alla ricerca degli equilibri. Ora l’obiettivo è quello di raggiungere nel breve periodo una condizione fisica omogenea per continuare come stiano facendo giorno dopo a lavorare sul sistema per affrontare al meglio la stagione ufficiale.”