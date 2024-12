L’Unieuro sbanca Nardò con la forza del collettivo (75-84)

HDL Nardò - Unieuro Forlì 75 - 84 (19-24; 16-25; 20-17; 20-18)

HDL NARDÒ: Woodson 5, Zugno 6, Stewart 26, Mouaha 16, Iannuzzi 13, Ebeling 7, Donadio 2, Kebe, Rapetti n.e., Montinaro n.e., Flores n.e. All.: Matteo Mecacci.

UNIEURO FORLÌ: Perkovic 9, Harper 9, Pollone 9, Gaspardo 8, Del Chiaro 10, Tavernelli n.e., Parravicini 13, Cinciarini 11, Pascolo 6, Magro 9. All.: Antimo Martino.

L’Unieuro conferma i pronostici e sbanca Nardò 75-84 dopo una gara in cui il collettivo ha fatto la differenza, con una grande distribuzione in attacco. Come spesso accade, è subito il blocco italiano a prendere per mano Forlì: i biancorossi approcciano bene la gara e vanno alla pausa lunga sul +14 (35-49) grazie a 10 punti di Parravicini, ben supportato in attacco da Pollone e Cinciarini (9 a testa). Nella ripresa la squadra di Martino resta concentrata e porta a casa la vittoria con Parravicini top scorer con 13 punti. Doppia cifra anche per Cinciarini (11) e Del Chiaro (10).