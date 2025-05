L’Unieuro risorge nel deserto del Pala Galassi, RivieraBanca cade in garatre (87-78) VIDEO

La semifinale play-off è più aperta che mai. Forlì fa valere il fattore campo, seppur si parla di un Pala Galassi praticamente deserto, e vince garatre tenendo aperta la serie (87-78). L’Unieuro parte forte e domina il primo quarto, ma RivieraBanca rende pan per focaccia nel secondo: 41-42. Il terzo quarto è decisivo perchè la squadra di Martino mette una marcia in più con Tavernelli, mentre quella di Dell’Agnello continua a perdere palloni su palloni (20 alla fine). L’ultimo parziale resta saldamente nelle mani di Forlì che con gli esperti Cinciarini e Perkovic non lascia mai avvicinarsi Rimini fino all’87-78 finale.