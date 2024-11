L’Unieuro rialza la testa e domina a Torino (67-92) grazie a un Gaspardo da 6/7 da tre punti

REALE MUTUA TORINO-UNIEURO FORLÌ: 67-92 (12-20, 26-44, 46-66).

REALE MUTUA TORINO: Schina 2, Taylor 16, Ajayi 17, Ghirlanda n.e., Ladurner 3, Gallo 8, Montano 11, Severini 6, Landi 2, Seck 2, Garuzzo n.e.. Allenatore: Matteo Boniciolli.

UNIEURO FORLÌ: Parravicini 10, Harper 11, Pollone 8, Gaspardo 22, Del Chiaro 8, Tavernelli 1, Perkovic 10, Cinciarini 12, Pascolo 8, Magro 2. Allenatore: Antimo Martino.

Tutto facile per l’Unieuro in casa della Reale Mutua Torino: Forlì si impone 67-92 grazie ad un’ottima prova offensiva nel primo tempo (9/11 da due e 8/19 da tre nel primo tempo) e la classica difesa alla Martino per quasi tutta la partita. Un contributo importante lo ha offerto anche il croato Perkovic, che ha chiuso con 10 punti, 2 rimbalzi difensivi e 3 assist. Il vero trascinatore è stato però Gaspardo, che ha messo a referto 22 punti con 6/7 dalla lunga distanza. In doppia cifra anche Cinciarini (12 punti coin 3/5 e 2/3) e Harper (11 punti, 4 rimbalzi e 7 assist).