L’Unieuro resta in... Panni: Cremona è subito amara

JUVI CREMONA 78UNIEURO FORLÌ 70FERRARONI: Del Cadia 4 (2/3), Panni 24 (2/5, 6/9), Morgillo, Bartoli 12 (5/6, 0/2), Vecchiola 3 (1/1, 0/2), La Torre, Barbante 13 (2/5, 3/3), Garrett 3 (1/1, 0/3), Allinei 8 (1/3, 2/5), McConico 11 (2/5, 2/5), Fiodo e Di Croce ne. All.: Bechi.UNIEURO: Allen 23 (7/8, 2/2), Gazzotti (0/1), Del Chiaro 4 (1/2, 0/1), Gaspardo 11 (2/6, 2/4), Tavernelli 2, Aradori 4 (1/2, 0/4), Masciadri (0/1, 0/2), Pepe 6 (0/3, 1/7), Pinza, Harper 20 (6/9, 2/6). All.: Martino.ARBITRI: Costa, Marzulli, Agnese.PARZIALI: 23-25, 40-38, 59-50.TIRI LIBERI: Juvi 7/10, Unieuro 15/27.TIRI DA TRE: Juvi 13/29, Unieuro 7/26.NOTE: espulso per doppio tecnico Luca Bechi al 27’48”Un’Unieuro che lascia tanto sul terreno, a partire dai 12 tiri liveri sbagliati e altrettanti dubbi, perde per il secondo anno di fila all’esordio colpita al cuore dalle triple di Panni e Barbante (9/12) ma anche condannata dalla serata storta della sua truppa italiana.